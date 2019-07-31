سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019

تراجع سعر الدولار في مصر، الأربعاء، أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة في مصر بنحو قرشين عن سعر أمس الثلاثاء ليسجل متوسط سعر الشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، بنحو قرش واحد ليسجل 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر وعودة وقناة السويس ومصر إيران للتنمية والمصرف المتحد والشركة المصرفية العربية وبيريوس والعربي الأفريقي والبركة والأهلي اليوناني وبلوم والمصري الخليجي.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا أعلى سعر للدولار الأمريكي بيعا وشراء ليبلغ للشراء 16.56 جنيه والبيع 16.66 جنيه.

في المقابل، تراجع سعر العملة الخضراء بنحو قرشين عن سعر الأمس في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية مسجلاً أقل سعر للدولار في البنوك المصرية.

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وسجل سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل الجنيه الارتفاع أمام العملة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الصادرات غير النفطية التي حققت نموا ضئيلا لم يتعد 0.3% على أساس سنوي بالربع الأول من 2019.

وارتفعت قيمة العملة المحلية في مصر أمام الدولار بمعدل 9% منذ بداية العام الحالي.

بالنسبة لباقي العملات الأجنبية؛ فقد سجل متوسط سعر اليورو 18.39 جنيه للشراء فيما بلغ سعر البيع 18.55 جنيه، وبالنسبة لمتوسط سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل 20.05 جنيه للشراء و20.33 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، فقد تراجع سعر الريال السعودي قرشا واحدا للشراء ليسجل 4.39 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 4.43 جنيه، كما تراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا وبلغ 4.49 جنيه و4.52 جنيه للبيع، في حين زاد سعر الدينار الكويتي 7 قروش في سعر الشراء مسجلا 54.38 جنيه، بينما تراجع سعر البيع نحو 3 قروش مسجلاً 54.68 جنيه.