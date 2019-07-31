خاص- هل أهانت “ام بي سي” الفنان سامي كلارك بهذا الطلب؟

تبدأ محطة MBC مطلع شهر آب/اغسطس تصوير الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” بصيغته العربية، حيث شهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من السوبرستار راغب علامة والديفا سميرة سعيد.

وبالتوازي مع تصوير “ذا فويس – أحلى صوت” تعمل MBC على قدم وساق على برنامجي ”ذا فويس كيدز” و”ذا فويس -Senior ” الموجه لمن هم فوق الـ 60 عاماً.

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والمفاجأة ما كشفه الفنان سامي كلارك خلال مقابلة له مع برنامج “Next” حيث أشار الى أن القيمين على برنامج “ذا فويس سينيور” تواصلوا معه ليشترك كمنافس في البرنامج لكنه اعتذر وشكرهم على التفكير به. وأكد أن الفكرة جميلة ولكنه سبق وحصد جوائز عالمية فلا يستطيع ان يعود الى المنافسة مع فنانين ويتم تصنيفه من جديد حيث ختم قائلاً “غلطوا بالعنوان”.

ورداً على سؤال هل يعتبر ان الاتصال به للمشاركة في المنافسة اهانة له خاصة بعد مسيرة فنيّة طويلة، لفت “كلارك” أنه يعتبر الموضوع محاولة جيدة من قبلهم ولكنهم اخطأوا في العنوان.

فهل وجهت “ام بي سي” من حيث لا تدري إهانة الى الفنان سامي كلارك بالطلب منه الاشتراك كمنافس في البرنامج بدلاً من أن تختاره ليجلس الى كرسي لجنة التحكيم خاصة أنه يتميز بصوته الأوبرالي ويعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية كما انه نال العديد من الجوائز في مهرجانات موسيقية من بلغاريا وألمانيا وفرنسا واليونان والنمسا.

كما غنى كلارك بالفرنسية والإيطالية والأرمنية واليونانية والألمانية والروسية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية وغيرها. وشارك في غناء شارات بعض مسلسلات الكرتون في الثمانينات من القرن الماضي مثل “غريندايزر” إذ غنى المقدمة والنهاية وغيرها من الاعمال فهل حقا يجوز ما قام به القيمون على البرنامج وهل اصبحت نجومية هذا الزمن تشترط عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتم تصنيفها وتقييمها وتقديرها ودعوة اصحابها الى المشاركة في لجان التحكيم التي ربما ضمت بعض المشاهير ولكنها ايضاً ضمت بعض من لا يمتلك موهبة وصوت وقيمة سامي كلارك الفنية .