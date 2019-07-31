"سّر" يجمع دانا مارديني مع وسام حنا في دراما جديدة

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""الخليج 365"" من بيروت: تشارك النجمة السورية دانا مارديني مع الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا في عملٍ درامي يجمعهما مع النجم السوري بسام كوسا.

هذا وتشير المعلومات إلى أن العمل يحمل اسم "سرّ" وهو من كتابة مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، ومن إنتاج المصري سامح مجدي Media House، وسينطلق تصويره في شهر أغسطس المقبل.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن العمل ينتمي للدراما البوليسية الطويلة، ويصل عدد حلقاته إلى 60 في خطوط دراميا متعددة أبرزها قصة حب ستجمع "مارديني" بـ"حنا". مع الإشارة إلى أنه سيُعرَض على إحدى القنوات العربية في نهاية العام الجاري.

هذا وأبدى "حنّا" حماسه للعمل عبر تغريدة كتبها على "تويتر"، فيما أعلن بتصريحاته أنه يعتبر اختياره لهذا العمل بمثابة التحدي.