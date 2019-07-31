شكرا لقرائتكم خبر عن عادل امام سبب بكائى.. هكذا تحدث سامى فهمى عن موقف له مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادل امام جمعه بالفنان سامى فهمى موقف على خشبة مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، كشف عنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية وعن إشادة الزعيم بأدائه فى دور "شاكر فضله" فى مسلسل فرصة العمر بشكل طبيعى للغاية وإتقان الشخصية بشكل كبير، وأن هذه الشخصية هى من قدمته للجمهور واشتهر بها.

وقال سامى فهمى "أنا بحب اسمع الراديو، وكنت ساعتها بحلق ذقنى وبسمع الراديو برنامج الشرق الأوسط لإيناس جوهر واستضافت عادل امام وبعد ما خلصت اللقاء سألته عن "شاكر فضله" قالها ده قصة طويلة أوى وأشاد بالدور".

وتابع سامى فهمى، حديثه أنه توجه مساء إلى المسرح الذى يعرض عليه عادل امام مسرحيته "شاهد ماشفش حاجة"، ليقابله ويشكره على حديثه عنه فى الإذاعة، قائلا: عادل امام قابلنى مقابلة رائعة جدا وقلته أنا جاى أشكرك على كلامك ودى مقابلة سريعة وعارف وقتك، رد عليا امام أقعد أنت رايح فين أنت هتطلع معايا على المسرح، وساعتها طلب من الفنان سعيد طرابيك وكان مدير المسرح وقاله فى المشهد الفلانى الباب يخبط وسامى هيدخل".

وأكمل سامى، كلامه قائلا: "فعلا طلعت على المسرح مع عادل امام وأول ما دخلت الناس استغربت مين ده وبيكلموا بعض ملهوش علاقة بالمسرحية، خدنى عادل فى نص المسرح وقالى شاكر فضله إيه اللى جابك هنا، وساعتها كل اللى فى الصالة صفقوا وصفروا جامد جدا لدرجة إنى متملكتش نفسى وعيطت من شدة تأثر، وطى عليا عادل إمام وقالى شايف الناس بتحبك إزاى".