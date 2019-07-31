مبروك عطية : وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية حرام شرعا

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 11:47 صباحاً - في تصريحات للداعية الإسلامي وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور ” مبروك عطية ” في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر والمذاع على قناة ” mbc مصر ” قال أن وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية حرام شرعا .
واستنكر الدكتور مبروك عطية انتشار ظاهرة تواجد المقاهي الشعبية وسط الأحياء السكنية خاصة في محافظات القاهرة الكبرى .
وأكد أن هذا السلوك سلوكا غير مقبول دينيا وإسلاميا لأن الجلوس على المقاهي المتواجدة وسط الأحياء السكنية ينتج عنه إزعاج للسكان الأمنين .
وقال : ” حرام شرعا إزعاج ساكنين آمنين بألفاظ خادشة وأصوات الدومينو والتحرش بكل سيدة تمر أمام بعض الجالسين على المقهى ” .
وأشار مبروك عطية إلى ضرورة وجود مثل هذه المقاهي في مناطق بعيدة عن السكان مثل ما يحدث عند إنشاء المصانع والشركات .
وأن تخصص الدولة منطقة خاصة للمقاهي أمام المصالح الحكومية أو ما شابهها قائلا : ” مش حرام الناس تقضي وقت راحة في أي مكان تريد، لكن لا يجب أن يأتي ذلك على حساب السكان الآمنين ” .
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