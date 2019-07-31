مرتضى منصور : ” هدف الأهلي في الزمالك جاء بالسحر الأسود ” .. والنادي الأهلي يرد : ” فيه فرق بين القوي والبجح “

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 11:47 صباحاً - هاجم رئيس نادي الزمالك المصري المستشار ” مرتضى منصور ” النادي الأهل المصري واتهمهم باستخدام ” السحر الأسود ” للفوز بالمباراة الأخيرة التي جمعت بين الناديين في الدوري الممتاز المصري .

وقال أن الهدف الذي أحرزه لاعب النادي الأهلي ” على معلول ” في مرمى الزمالك جاء عن طريق السحر الأسود .

ليخرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عبر تصريحات تليفزيونية برد ورسالة قوية للمستشار مرتضى منصورعلى ادعاءاته بأن النادي الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري هذا الموسم باستخدام السحر الأسود والشعوذة .

وقال سيد عبد الحفيظ خلال استضافته في برنامج ” اللعيب ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” أن هذا الموسم كان صعبا في كل شىء وبأحداثه بشكل كبير جدا وفي تحدياته بسبب التشكيك في الأهلي والجهاز الفني واللاعبين .

وأضاف : ” مقتنع تماما أن كل نادي يملك تحديد مصيره بيده طالما تمتلك الإمكانيات والقدرات ستفوز .. أسمع دائما عن روح الفانلة الحمراء منذ الصغر ولم أجدها ارتبطت بألوان أخرى بين أندية الدوري مع الاحترام للجميع ” .

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وواصل موجها رسالة : ” الدوري 41 مع الأهلي علمني الفرق بين القوة والبجاحة .. القوي حين ينجح ينسب الفضل للجميع ، وعندما يخفق يعتذر عن إخفاقه بشجاعة .. لكن البجح يدعي أن المشكلة السحر والأعمال وعلي معلول وأحمد الشيخ ووليد أزارو ليفتعل أي مشكلة ” .