تكريم هبة مجدى بـ«مهرجان همسة للآداب والفنون»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت إدارة حفل مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون تكريم الفنانة هبة مجدي، كأفضل ممثلة دور ثاني عن دورها بمسلسل “ولد الغلابة ” ضمن تكريمات الحفل في دورته السابعة.

ومن جانبه قال فتحي الحصري رئيس الحفل إن التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنانة هبة مجدى نالت أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن أسماء المكرمين ومنهم الفنانه حنان مطاوع، الفنان إدوارد، الفنان مصطفى خاطر.

ومن المقرر أن يحمل الحفل في دورته الحالية اسم الفنان القدير “محمود ياسين “، ويقام يوم 4 من شهر سبتمبر القادم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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وعلى جانب أخر، استغلت الفنانة المصرية هبة مجدي، فرصة تواجدها في المملكة العربية السعودية في أداء مناسك العمرة.

ونشرت هبة صور لها من داخل المسجد الحرام عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله”.

وحصدت صور هبة مجدي، على العديد من التعليقات التي تمنت لها عمرة مقبولة ومنهم الفنانة حنان ترك التي علقت قائلة: “عمرة مقبولة بإذن الله لا تنسينا من الدعاء”.