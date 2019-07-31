ديبيكا بادوكون.. ممثلة بوليوود الوحيدة في قائمة مجلة فوربس الهندية

متابعة بتجـــــــــرد: تعد ديبيكا بادوكون واحدة من جميلات بوليوود وأبرز المشاهير، فبالإضافة إلى ما تتمتع به من جمال مميز وجاذبية خاصة من نوعها وكاريزما آسرة، أثبتت ديبيكا نجاحها في عالم بوليوود وهوليوود، فضلًا عن اعمالها الخيرية أيضًا.
وتكريمًا لها، اختيرت نجمة بوليوود في قائمة مجلة “فوربس الهندية” لأبرز 100 من المشاهير لعام 2019، وحصدت لقب “أكثر السيدات إثارة للإعجاب في العالم” لهذا العام.
ليس هذا فقط، فبحسب صحيفة “تايمز أوف انديا”، تعد ديبيكا هي الممثلة الهندية الوحيدة التي تحتل مكانة بين أول 5 مراكز في قائمة مجلة “فوربس الهندية” لأبرز 100 من المشاهير لعام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن نجمة بوليوود الحسناء حصلت مؤخرًا على لقب “أكثر النساء روعة في العالم من بوليوود”، وذلك تقديرًا لأعمالها المذهلة في السينما.
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