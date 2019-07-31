راغب علامة واستراتيجية فنية جديدة – خـاص

متابعة بتجـــــــــرد: ينشغل السوبر ستار راغب علامة بتسجيل وتنفيذ مجموعة من الأغاني الجديدة التي كان قد اختارها مؤخرًا. ومن المقرر أن يطرح راغب هذه الأغاني بفترات متلاحقة في استراتيجية فنية جديدة سيتّبعها لإطلاق أعماله الغنائية عبر المتاجر الرقمية الكبرى. على صعيد آخر، يواصل راغب علامة إحياء حفلات جدوله الصيفي لهذا العام والتي يلتقي خلالها الجمهور ومحبّيه في مختلف البلدان العربية والأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال راغب علامة الفنية كانت أغنية “صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.

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