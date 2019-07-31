آدم يُصيب من جديد.. يُغني الحب ويُبدع: “نحنا سوا”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم اللبناني آدم أغنية جديدة تحمل اسم “نحنا سوا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

الأغنية رومانسية باللهجة اللبنانية، يتطرق فيها آدم إلى موضوع “الحب الحقيقي” فيصيب مرّة جديدة ويغني لسان حال الجمهور بكلمات معبرة جدًا وأداء متمكن ومصحوب بإحساس مرهف لا مثيل له.

أغنية “نحنا سنوا” من كلمات مروان خوري، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد، وترافق طرحها مع عرض فيديو خاص بها تم تصميمه بأسلوب مميّز عبر قناة “آدم” على موقع “يوتيوب” الشهير.

على صعيد آخر، ينشغل آدم في الفترة الراهنة بإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جدوله الصيفي لهذا العام.

كلمات الأغنية:

الحب الحقيقي مش قصص

منعيشا أيام وخَلَص

او رغبة تنضيّع وقت

وإحساس تنعبّي النقص

نحنا سوا خلقنا لبعِض

منموت لما منبتعِد

بيوجعني قلبِك عالبُعِد

وقلبي يا روحي بيوجعِك

بحبِّك انا من دون وعي

ما فيكي منّي تطلعي

نامي عقلبي واسمعي

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قلبي أنا بينبض معِك

حبي الك ما بينتهي

لو حتى عنِّك بلتهي

برجع إلك كلما اشتقت

لحروف اسمي تندهي

نحنا سوا خلقنا لبعِض

منموت لما منبتعِد

بيوجعني قلبِك عالبُعِد

وقلبي يا روحي بيوجعِك

بحبِّك انا من دون وعي

ما فيكي منّي تطلعي

نامي عقلبي واسمعي

قلبي أنا بينبض معِك

لمشاهدة فيديو أغنية “نحنا سوا”: