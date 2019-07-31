هل وقع صراع بالأيدي بين زوج أنغام وابنها؟

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ “عمر” نجل الفنانة أنغام الجميع بالبيان الذي أصدره منذ ساعات حول علاقته بوالدته وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبرهيم الذي وصفه بعديد من الصفات السيئة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن عمر فوجئ بالزواج بعد 6 أشهر، حينما اضطرت أنغام إلى الكشف عن حقيقة الزواج من إبراهيم رسمياً.

وفي ذلك الوقت تشاجر عمر معه ووصل الأمر الى التعدي باليد على بعضهما، وهدد والدته أنه في حال لم تنفصل عنه فلن يعيش معها، بعدها ترك المنزل وعاش بمفرده، ومنذ ذلك الحين غادر أحمد زوجها بيت أنغام، ومكث في الاستوديو الخاص به.

يذكر أن أنغام وابراهيم تزوجا عرفياً، وتم تغيير حالة الزواج في شهر آذار الماضي إلى زواج رسمي.