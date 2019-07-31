معين شريف.. “صاير حنون زيادة” – بالصوت

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان معين شريف أغنية جديدة بعنوان “صاير حنون” باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر، وهو ليس التعاون الأوّل بينهما اذ قدّما أغنية “قطعلي قلبي”، “يا بلا قلب”، وديو “سلطان وأمير”.

ومن المُقرر أن يصوّر شريف الأغنية مع المخرج سعيد الماروق.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال معين شريف الفنية كانت شارة مسلسل “دقيقة صمت” الرمضاني والتي حملت اسم “يا دني” وحققت نجاحًا واسعًا على مستوى الوطن العربي.

للإستماع إلى أغنية “صاير حنون” من هنا

ويقول مطلع أغنية “صاير حنون”:

صاير حنون زيادة

Advertisements

ما في إلك بالعادة

يا قلبي شو مغروم

سبق وأنا حذّرتك

جاب الهوى آخرتك

ناقصنا بعد هموم.