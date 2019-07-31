متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان معين شريف أغنية جديدة بعنوان “صاير حنون” باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر، وهو ليس التعاون الأوّل بينهما اذ قدّما أغنية “قطعلي قلبي”، “يا بلا قلب”، وديو “سلطان وأمير”.
ومن المُقرر أن يصوّر شريف الأغنية مع المخرج سعيد الماروق.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال معين شريف الفنية كانت شارة مسلسل “دقيقة صمت” الرمضاني والتي حملت اسم “يا دني” وحققت نجاحًا واسعًا على مستوى الوطن العربي.
للإستماع إلى أغنية “صاير حنون” من هنا
ويقول مطلع أغنية “صاير حنون”:
صاير حنون زيادة
ما في إلك بالعادة
يا قلبي شو مغروم
سبق وأنا حذّرتك
جاب الهوى آخرتك
ناقصنا بعد هموم.
كانت هذه تفاصيل خبر معين شريف.. “صاير حنون زيادة” – بالصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.