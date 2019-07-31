بكل ثقة.. كارول سماحة تُلقن المتنمرين درسًا

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّت النجمة اللبنانية كارول سماحة بكل ثقة على إحدى التغريدات التي تلقتها والمُنتقدة لصورتها.
وفي التفاصيل، فقد نشرت كارول صورة لها عبر توبتر، كانت قد التقطتها لها ابنتها، وعلّقت عليها بالقول “الطبيعة هي صديقتي المفضلة، الصورة التقطتها أميرتي تالا البالغة من العمر 4 سنوات”.
وقد أعاد أحد المغردين نشر صورة كارول وعلّق عليها بأسلوب يحمل جرعة زائدة من التنمر وقال “كارول سماحه صح المنظر رائع ولا في منه والصورة هاي إنما تبدين سيدة أكبر من عمرك بكثير ولا كأنها كارول اللي انا عارفاها”.
وتابع “اكيد نسيت نفسك هنا فظهرت على حقيقتك عمرها لايقل عن الستين وانا اعرفك بنت العشرين”.
هذا الأمر دفع بكارول للردّ فقالت له “أجمل عمر للمرأة هو ٦٠”. واللافت أن رواد الانترنت ومحبو كارول تضامنوا معها وعبروا عن حبهم الكبير لها.
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