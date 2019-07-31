كاتي بيري متهمة بالسرقة

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علي سهيلالأربعاء 2019/7/31 12:45 م بتوقيت أبوظبي
الفنانة كيتي بيري في لقطة من فيديو أغنية dark horse
أدينت المغنية وكاتبة الأغاني والملحنة الأمريكية كاتي بيري، بسرقة ألحان ترنيمية واستخدامها في أغنيتها "دارك هورس" التي أطلقتها عام 2013.
واكتشفت لجنة تحكيم أمريكية خاصة أن الفنانة سرقت ألحان ترانيم مسيحية أطلقها المرنم ماركوس غراي عام 2009 تحت عنوان "joyful noise"، ونسبتها لأغنيتها "dark horse" التي لاقت شهرة كبيرة، وفق صحيفة "جارديان" البريطانية.
وأكد محامي ماركوس غراي أن الإيقاع والخط الموسيقي فيما يقرب من نصف أغنية "Dark Horse" يشبهان إلى حد كبير الإيقاع والخط الموسيقي الموجودين في ترنيمة "Joyful Noise" وأختهما بيري من دون إذن.
وجادل محامو بيري بأن الجزء المعني كان شائعا جدا بحيث لا يمكن حمايته بواسطة حقوق النشر.
وستبدأ المرحلة الجزائية للمحاكمة، الثلاثاء المقبل، لتحديد الأضرار التي تتحملها الفنانة كاتي بيري وزملاؤها.
وشملت الدعوى القضائية إلى جانب كيتي بيري، منتج الأغاني الأمريكي دوكتور لوك، والمنتج ماكس مارتن، وكاتبة الأغاني سارة هدسون، ومغني الراب جوسي جي.
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