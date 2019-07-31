بالفيديو.. الهلال الأحمر يوضح الهدف من نقل رياضة الجوجيتسو إلى الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضح فهد عبدالرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي بالهلال الأحمر الإماراتي الهدف وراء نقل رياضة الجوجيتسو إلى مخيمات الأردن.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال فهد: "قررنا نقل برنامج رياضة الجوجيتسو من الشأن المحلي الإماراتي إلى الشأن الدولي".

وأضاف فهد: "قررنا أن نبدأ من مخيمات اللاجئين الذين يعيشون خارج مناطقهم، واخترنا مخيمات الأردن؛ لأن عادة يكون لدى اللاجئين رغبة في العودة الانتقامية؛ لكن الرياضة تمنحهم ثقة بالنفس وتساعدهم على التعامل مع الآخرين".

وتابع بن سلطان: "رياضة الجوجيتسو ليست هجومية، هي رياضة للدفاع عن النفس، ومخيمنا هنا في الأردن متكامل وبه جميع الإمكانيات".

وعن الخطة المستقبلية لجوجيتسو الإمارات قال فهد عبدالرحمن: "في الفترة المقبلة سنتجه إلى مخيمات أخرى مثل مخيمات العراق والمخيمات التابعة لدولة الإمارات".