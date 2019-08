خاص- الإبتسامة خبّأت الوجع والمرض.. هذا ما كشفه طارق سويد حول مرضه

بخطوة جريئة منه، وبشجاعة لامتناهية، صارح الكاتب والممثل طارق سويد جمهوره ومتابعيه، فأخبرهم عن حالة صحية يمر بها، لطالما خبأها خلف ضحكته الدائمة وتفاؤله المستمر والمتجلي في كل منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تمتلئ بالايمان والمحبة والانسانية.

فبعد خضوع الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن لعملية جراحية، ووفاة والدة الممثل وسام صباغ، خرج “سويد” عن صمته، ونشر صورة جمعته بكل من ماغي ووسام، ارفقها بتعليق يعتبر الاصدق والاكثر جرأة على الاطلاق.

فقال سويد: “أريد أن أخبركم عن هذه الصورة، مع انني لم أكن انوي أن أقول شيئاً عنها ولكن الذي أريد قوله الآن قد ينبّه شخصاً واحداً كي ينتبه من هذه الحياة وكيفية تعاطيه مع أخيه الإنسان“.

وتابع : “ففي اللحظة التي التقطت هذه الصورة خبأت يدي لأن الدم لم يكن يصل الى أصابع يدي بسبب داء رينو او Raynaud Disease هو اضطراب يصيب الأوعية الدموية والذي اكتشف اصابته به منذ أشهر.”

وأضاف: “اصطحبت ماغي الى المستشفى كي تعمل فحوصاتها قبل العملية وخبأت يدها كي لا تظهر “بلاستر سحب الدم” على يدها وخبأت خوفها ووجعها ببسمة كبيرة ثم مررنا عند وسام في المسشفى والذي كان جالسًا الى جانب والدته في العناية يقضي معها آخر ساعاتها على هذه الارض.. غمرنا بعضنا وجلسنا ساكتين.. قبل ما وسام يقول خلينا ما نفكر للحظة، النا فترة ما اخدنا صورة سوى تلاتتنا. . ابتسمنا من قلبنا وخبأنا أوجاعنا والتقطنا الصورة“.

وختم قائلاً: “كل الذي أريد أن أقوله ان كل شخص لا يعلم بماذا يمر الآخر في حياته، لا تعرف الانسان ماذا يخبئ وراء ابسامته.. تعامل مع الآخر بحب.. لا تقول سوى الكلمة الجميلة.. وفي حال ليس لديك شيئاً جميلا لتقوله التزم الصمت…. حب فقط حب…و انتما ماغي ووسام احبكما من قلبي… It Costs Nothing To Be Kind…“.

هذا الكلام الصادق والنابع من القلب، جعلنا نتواصل عبر موقع “الخليج 365” مع سويد للاطمئنان عن صحته أولا، ولمعرفة تفاصيل اكثر حول وضعه الصحي وما يمر به، الا أنه فضّل التزام الصمت وعدم الغوص بالتفاصيل، فاحترمنا رغبته هذه.

من هنا، فإن أسرة موقع “الخليج 365” تتمنى الشفاء العاجل لطارق سويد، الشاب الخلوق والحساس، صاحب القلب الطيّب والاخلاق الرفيعة، الصديق الصدوق والانساني بامتياز، الذي ورغم نجاحاته المتتالية لم يعرف التكبّر او التعالي على أحد، انما بقي متواضعًا قريبًا من زملائه وجمهوره الذي يكنّ له كل الحب والاحترام، ويدعو له بالشفاء العاجل.