الأمير هاري يكشف عدد الأولاد الذي يرغب بإنجابهم

تحدث الأمير البريطاني هاري في مقابلة أجراها مع مجلة “فوغ” البريطانية إلى أنه لا يريد سوى طفلين فقط مع زوجته ميغان ماركل.

الامير هاري الذي وضعت زوجته “ميغان” مولودهما الأول آرتشي في السادس من أيار/مايو 2019 ، اكد إن الأبوة عززت من ” تواصله وحبه للطبيعة”.

كذلك تحدث الامير هاري خلال المقابلة عن ”التحيز غير الواعي“ للعنصرية قائلا إن بعض الناس لا يدركون أن أحكامهم المسبقة وتلك الوصمة تُنقل من جيل لآخر.