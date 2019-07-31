كارول سماحة ترد على تعليقٍ مستفز بهدوءٍ مُلفِت

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""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أحد المعلقين على صورتها ببرودة أعصابها بعدما حاول إثارة غضبها عبر وصفها بالسيدة الستينية. ذلك بعدما نشرت صورة لها عبر تويتر، التقطتها لها ابنتها تالا البالغة من العمر 4 سنوات، وعلّقت عليها كاتبة: "الطبيعة هي صديقتي المفضلة، الصورة التقطتها أميرتي تالا". فأعاد الحساب المعلق نشر صورتها وأرفقها بتعليقٍ جاء فيها: "كارول سماحه صح المنظر رائع ولا في منه والصورة هاي إنما تبدين سيدة أكبر من عمرك بكثير ولا كأنها كارول اللي انا عارفاها. اكيد نسيت نفسك هنا فظهرت على حقيقتك عمرها لايقل عن الستين وانا اعرفك بنت العشرين".

إلا أن "سماحة" تلقفت هذا التعليق برقي وعفوية وأعادت نشر التعليق كاتبة: "أجمل عمر للمرأة هو ٦٠". الأمر الذي دفع محبيها للتجمهر دفاعاً عنها رفضاً للتعليق الساخر وثناء على ردها الهادئ