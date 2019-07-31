شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان يكشف: العندليب رفض مشاركتى فى فليم "معبودة الجماهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير يوسف شعبان أن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ رفض مشاركته فى فيلم معبودة الجماهير، وكشف شعبان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه بدأ حياته الفنية بالمشاركة فى فيلم "فى بيتنا رجل"، وكان طالبا بالصف الثالث فى معهد التمثيل، بعدما اختاره المخرج هنرى بركات من بين ثلاثة طلبة مرشحين للدور.

وتابع الفنان الكبير قائلا :"بعد تخرجى في المعهد شاركت فى فيلم المعجزة أمام شادية وفاتن حمامة وإخراج حسن الإمام وكنت عامل دور رئيس نشالين بيحب شادية، واقتنع بى المخرج الكبير حسن الإمام وآمن بموهبتى وكان يستعين بى فى معظم أفلامه ورشحنى بعد هذا الدور لفيلم زقاق المدق، وبعدها توالت أدوارى فى السينما"

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يكشف الفنان الكبير أن العندليب الأسمر رفض مشاركته فى فيلم معبودة الجماهير، قائلا : "بعدما قدمت عدد من الأدوار كتبت عنى الصحف أننى أستطيع أن أخطف الكاميرا من الفنان الذى يقف أمامى، ووقتها أراد عبدالحليم أن يكون الممثل الأول فى العالم العربى بعد أن أصبح المطرب الأول، واعترض حليم على مشاركتى فى الفيلم ولكن شادية أصرت على أن أؤدى الدور، لأننى كنت تعاونت معها فى أكثر من عمل، وأصركل منهما على رأيه وظل الديكور لمدة 3 أسابيع دون تصوير بسبب خلاف شادية وعبدالحليم"

وعن كيفية مشاركته فى الفيلم بعد خلاف شادية وحليم حوله قال الفنان يوسف شعبان :"تفتق ذهن المنتج والمخرج حلمى رفلة أن يسأل صاحب القصة الكاتب الصحفى مصطفى أمين عمن يرشحه للقيام بالشخصية فرشحنى أيضا، فلم يعترض حليم"