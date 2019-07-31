شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينتهى من "خيال مآتة".. لعرضه فى سباق عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم أحمد حلمى، من تصوير جميع مشاهد فيلم "خيال مآتة" بعد تكثيف المخرج خالد مرعى عدد ساعات التصوير للحاق بعمل المونتاج والمكساج للفيلم ليتم طرحه فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

ويجسد أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تماماً فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ بها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عامًا، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا فى فترة 1968.

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فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.