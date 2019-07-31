حضن كاظم ومطاردة تامر حسني.. مواقف أحرجت النجوم قبل "قبلة" نانسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لموقف محرج تعرضت له الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من أحد معجبيها، حيث ظهر الشاب يحاول تقبيلها بعدما احتضنته، لترد عليه: "لا، ما بحب التبويس"، بينما قال له أحد المتواجدين: "ياعمي مزوجة".

فيديو نانسي

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/B0iS1YEH0gS/ on Jul 30, 2019 at 2:27am PDT

التقرير التالي يرصد لكم مواقف محرجة تعرض لها الفنانين بسبب معجبيهم، كالآتي:

حلا الترك

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة حلا الترك، مع أحد معجبيها، التقى بها صدفة في أحد المتاجر، وطلب منها التقاط صورة معها فوافقت، لكنها أحرجته ورفضت طلبه الآخر بالغناء له.

ظهرت "حلا"، في الفيديو المتداول ترفض توسلات الشاب دون أن تبدي أسبابًا، ورغم أدبها الشديد في الرفض، إلا أن البعض انتقدوها واتهموها بالتعالي على محبيها.

محمد منير

سقط الفنان محمد منير على المسرح خلال إحدى حفلات التلفزيون، وظهر الكينج في الفيديو أثناء غنائه "علّي صوتك"، قبل أن يندفع إليه شاب من معجبيه لاحتضانه ويسقط كلاهما أرضًا.

ماجد المهندس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع مشاجرة بين الحضور في حفل الفنان ماجد المهندس في أبها الأسبوع الماضي على مسرح الفنان الراحل طلال مداح، وعقب اندلاع المشاجرة تعالت صيحات الجمهور بـ "خلو الرجال يغني"،

وقام البعض بالرقص والاندماج مع أغاني الفنان وذلك للتغطية على المشاجرة، الأمر اذلي وضع الفنان ماجد المهندس في موقف محرج.

الفيديو

View this post on Instagram View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Jul 28, 2019 at 1:17am PDT Advertisements on Jul 28, 2019 at 1:17am PDT on Jul 28, 2019 at 1:17am PDT

اعتلت سيدة سعودية خشبة المسرح واقتربت من الفنان ماجد المهندس واحتضنته، قبل أن يسرع إليها مسؤولي تأمين الحفل لإبعادها. وطالب البعض بمعاقبة السيدة فيما رأي البعض الآخر أن الأمر لا يستحق العقاب.

كاظم الساهر

تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لموقف محرج، أثناء إحيائه إحدى الحفلات، حيث فوجئ بفتاة تتجه نحوه وتحاول احتضانه بالقوة. ورصد مقطع الفيديو الذي تم تداوله بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة تصعد إلى المسرح وتجري مسرعة نحو الساهر في محاولة منها لاحتضانه وتقبيله، بينما كانت ردة فعل القيصر "خجولة" للغاية، محاولاً إبعادها عنه وعلى وجهه ابتسامة بدا عليها الارتباك قليلاً من الموقف المفاجئ.

فتاة تطارد تامر حسني

تعرض تامر حسني، للعديد من المواقف المحرجة على خشبة المسرح، كان أبرزها فتاة طاردته صعدت على خشبة مسرح حفل "هلا" فبراير 2016 بالكويت، وهو ما اضطر تامر حسني للركض بعيدًا عنها حتى أمسكها الأمن قبل أن تحتضنه، فيما بدا الخجل على تامر حسني بعد هبوط الفتاة.

الأموال على نجوى كرم

تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج أثناء إحيائها إحدى الحفلات في مدينة "سيدني" الأسترالية، حيث قام أحد حضور الحفل بإلقاء الأموال عليها، وتوقفت عن الغناء ونهرته قائلة: "الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك.. حرام وعيب ما تفعله" ثم استكملت غنائها.

عريس هيفاء وهبي

أثناء إحياء هيفاء وهبي حفل "ملكة جمال لبنان" عام 2016، الذي أقيم في فندق "الريفييرا"، تعرضت هيفاء لموقف محرج بسبب معجب منحها وردة، ثم قام بجذب ذراعها بشكل أثار ذعرها، فحاول الأمن إبعاده عن المسرح، إلا أنه طلب أن يعتذر لهيفاء ويتحدث معها، وبالفعل سمحت له بالصعود على خشبة المسرح، فانحنى أمامها وعندما سألته عن اسمه قال: "ضيعتيني"، ثم عرض عليها الزواج، ولكنها اكتفت بشكره، وطلبت منه مغادرة المسرح.

عمرو دياب

في إحدى حفلاته القديمة أثناء الغناء قام أحد المعجبين برمي الفنان عمرو دياب بالورود، لكن على ما يبدو أن إحدى أوراق الورد خدشته في عينه، وهو ما جعل عمرو دياب ينفعل على المعجب ويوقف الموسيقى تمامًا.