بعد إعلان خطبته.. لماذا انفصل العسيلي عن زوجتيه السابقتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:الخليج 365:

تحظى الحياة الشخصية للفنان محمود العسيلي، ببعض الغموض، فلا يعلم الجمهور الكثير عن حياته، خاصةً تلك التي تتعلق بعلاقاته، وقد أعلن العسيلي أمس خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في احتفال أُقيم أمس الأول الإثنين، بالساحل الشمالي، لتكن أمنية المرأة الثالثة في حياته حتى الاَن.

ونستعرض في السطور تفاصيل زيجاته السابقة وأسباب انفصاله عن زوجتيه السابقتين:

زوجته الأولى

ارتبط العسيلي بزوجته الأولى نرمين فؤاد، نجلة رجل الأعمال فؤاد قاسم، في عام 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي"، ذا الـ8 سنوات، وانفصل عن زوجته عام 2011، في هدوء تام، للحد الذي جعل الجمهور يكتشف انفصاله عنها عندما اعلن زواجه من أخرى.

زوجته الثانية

تعتبر زيجته الثانية من نادين الملا، هي الأشهر على الإطلاق، فقد عاشا الثنائي قصة حب طويلة، توجت بالزواج عام 2015، وظهر ذلك جليًا في أغنيته "فرحة"، التي ضم الكليب الخاص بها صور حفل زفافه الحقيقي، وبعد 3 سنوات من الزواج الذي اتسم بالرومانسية، انفصلا الطرفان في هدوء، ولم يمر الكثير من الوقت حتى أعلن العسيلي خطوبته، اليوم، على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في احتفال أُقيم أمس الإثنين، بالساحل الشمالي.

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تصريحات شخصية على غير العادة

وعلى غير المعتاد قرر العسيلي الإفصاح عن بعض الأمور التي تتعلق بزيجاته ، خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "حفلة 11"، مبررًا سبب انفصاله عنهما، قائلًا: "لا أستطيع العيش غير سعيد، وهذا لا يعني أن زوجاتي السابقتين لم يكونا جيدتين بالعكس، لهما مني كل الاحترام والتقدير، ولكني أنا لا أستطيع العيش في عيشة معلبة، أنا شخصية صعبة وحساسة جدا وأحتاج لامرأة حساسة للغاية".

وأضاف "عسيلي" أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية، وهناك أصدقاء له لم يعلموا أنه طلق زوجته الأولى إلا بعد إعلانه زيجته الثانية، مؤكدً أن السبب في طلاقه في المرتين كان شعوره بعدم الاهتمام من زوجتيه.

ضعيف قدام البنات

وفي لقائه في برنامج "حكايات لطيفة"، الذي عُرض على قناة "أبو ظبي"، وقدمته الفنانة التونسية "لطيفة"، تحدث العسيلي عن علاقته بنجله "علي"، و"جليلة"، ابنه شقيقته، قائلًا: لما بشوفها قلبي بيسيح، وانا ضعيف من ناحية البنات"، لترد عليه "لطيفة" قائلة: "واضح ومعروف عنك أنك ضعيف قدام الستات"، ليرد العسيلي: "اه.. أنا ضعيف بس مش ضعيف أوي".