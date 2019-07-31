تراند اليوم : عمرها 18 سنة.. وفاة إحدى نجوم مسلسل «باب الحارة» في حادث مروع...



توفيت فنانة شهيرة ضمن إحدى المشاركات في مسلسل باب الحارة عن عمر 18 سنة، في حادث سير مروع.

وتوفيت الممثلة راما شاهين صديقة الممثلة شمس بسام الملا والتي شاركت في مسلسل باب الحارة إثر تعرضها لحادث سير أثناء توجهها الى بيروت برفقة مجموعة من الاصدقاء.

وقد نعتها عائلتها عبر فيسبوك بمنشور جاء فيه: " بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا و دول اوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعاً بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فارقت دنيانا اليوم.

كما ترجوا أسرة الفنانة راما من كل جمهورها عدم الرد على أي من الصفحات التي تنتحل إسمها والتبليغ عنها لأن هدفها هو تشويه ما تركته فنانتنا من صورة جميلة في أذهان متابعيها.

للفنانة الراحلة الرحمة ولنا ولكم الصبر والسلوان. أسرة الفنانة راما شاهين".



