المطرب الامريكي راس يغنى لأول مرة فى مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة 2 أغسطس، مغنى الراب الأمريكى العالمى “راس”، فى حفل غنائى ضخم بالماسة ميوزيك ارينا بالعلمين الجديدة.

وذكر بيان لمنظمى الحفل يوم الثلاثاء 30 يوليو، أنه تم إصدار التذاكر مؤخرا على 3 فئات رئيسية.. مؤكدا أهمية الحفل الذى سيقام فى واحدة من أهم البقاع السحرية بمصر (الساحل الشمالى) ونظرا أيضا لشعبية المغنى راس الكبيرة بالوطن العربى ومصر.

وأضاف البيان أن راس Russell Vitale يعد فنانا مستقلا حيث ينتج ويوزع ويكتب ويغنى كل أعماله الغنائية .. مشيرا إلى أنه تم اختياره من قبل المنظمين نظرا لتألقه مؤخرا لدى فئة الشباب لما يقدمه من أعمال حول فلسفة العمل والجهد من أجل تحقيق الأهداف والأحلام.