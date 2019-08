كريستين ستيوارت تحصل على جائزة «DEAUVILLE TALENT AWARD»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حصلت النجمة والممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، على جائزة شرفية وهي ” DEAUVILLE TALENT AWARD ” لعام 2019 وذلك ضمن فعاليات مهرجان Festival du Cinéma Américain de Deauville و المقام في فرنسا، ذلك يوم الجمعة 13 سبتمبرالمقبل.

ومن المقررأن يعقب تكريم كريستين ستيوارت إقامة العرض الأول لفيلمها الجديد ” Seberg” بفرنسا الذي قام بإخراجه بنديكت أندروز .

وعلى جانب أخر، التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي، مجموعة من الصور لنجمة هوليود الشابه كريستين ستيوارت، فى شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية وهي مسرعة أثناء مرورها بأحد الشوارع.

الصور التي نشرتها جريدة الديلي ميل، ظهرت فيها كريستين ستيوارت، بشعرها القصير الأصفر، وهي القًصة التي تميزها حالياً بسبب انشغالها بتصوير أحد الأفلام حالياً التى تعود إلى حقبة الستينات.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما، قد قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها سلسلة افلام ” Twilight ” و” Into the Wild ” و ” What Just Happened ” و ” On the Road ” و ” Clouds of Sils Maria ” و غيرهم .