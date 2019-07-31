متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح “طلال مداح” ضمن فعاليات “موسم السودة” الغنائي في عسير.
ومن المقرر أن يقام الحفل مساء 16 آب/أغسطس المقبل، حيث ستقدّم خلاله أحلام باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
وأعلنت أحلام موعد الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” قائلة: “كونوا على موعد مع فنانة العرب أحلام.. بتاريخ ١٦ أغسطس، من على مسرح طلال مداح (مسرح المفتاحة)”.
وأوضحت أحلام، نقاط بيع التذاكر وهي: قرية المفتاحة، مطار أبها، الراشد مول بالعربة المتنقلة، وكذلك من خلال رابط إلكتروني على الإنترنت”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام نجمة مهرجان “سودة عسير” في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.