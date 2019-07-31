أحلام نجمة مهرجان “سودة عسير” في هذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح “طلال مداح” ضمن فعاليات “موسم السودة” الغنائي في عسير.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء 16 آب/أغسطس المقبل، حيث ستقدّم خلاله أحلام باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وأعلنت أحلام موعد الحفل، عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” قائلة: “كونوا على موعد مع فنانة العرب ⁧أحلام.. ⁩بتاريخ ١٦ أغسطس، من على مسرح طلال مداح (مسرح المفتاحة)”.

وأوضحت أحلام، نقاط بيع التذاكر وهي: قرية المفتاحة، مطار أبها، الراشد مول بالعربة المتنقلة، وكذلك من خلال رابط إلكتروني على الإنترنت”.