سيرينا ويليامز ترتدي فستانًا بـ120 دولارًا فقط.. ما مواصفاته؟ – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت نجمة التنس العالمية، سيرينا ويليامز البالغة من العمر 37 عامًا، مقطع فيديو لأحدث الصيحات التي أنتجها خط الأزياء التابع لها، الذي يحمل اسم: “Seren”، عبر صفحتها الخاصة على “إنستقرام”.

وظهرت “سيرينا”، مرتدية فستانًا أحمر اللون بأكمام طويلة، يصل إلى الركبة، دون أية إضافات من الألوان الأخرى، وحمل اسم “Twist Front Dress”.

وبحسب المواقع المتخصصة في الأزياء، فإن سعر الفستان الذي ارتدته نجمة التنس العالمية، لا يتجاوز 120 دولارًا، كما تم تصميمه بأحجام مختلفة، ليُرضي أكبر عدد من النساء، خاصة أنه تم إطلاقه بشعار “للجميع”.

وكشفت “سيرينا” عن أنها لجأت لعارضات يتميزن بأحجام مختلفة، وعندما ارتدت الفستان مجموعة منهن، عبّرن عن شعورهن بعد ارتدائه، فقالت إحداهن أنها شعرت بثقة أكبر في نفسها، فيما قالت عارضة ثانية إنه أبرز منحنيات جسدها.

Advertisements

وفستان “Twist Front Dress”، تم تصميمه من اللونين الأحمر والأسود، غير أنه تم بيع اللون الأحمر منه بالكامل، فور إطلاق “سيرينا” حملتها التّرويجية.

يُشار إلى أن سيرينا ويليامز أطلقت خطّها للأزياء في العام الماضي، وحصلت على دعم الكثير من أصدقائها، أبرزهم دوقة ساسكس، ميغان ماركل.