خالد سليم يشوق جمهوره بكواليس “بلا دليل” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: حالة من الناشط الفني يعيشها الفنان خالد سليم، وذلك من خلال تصوير مشاهده بمسلسل “بلا دليل” بمشاركة الفنانة درة، وانتقل فريق العمل لمنطقة الهرم لتصوير معظم مشاهد المسلسل بإحدى فيللات المنطقة. وحرص سليم على مشاركة جمهوره بفيديو حصري من كواليس المسلسل، ليكون دائم التواصل مع معجبيه. ويذكر أن مسلسل “بلا دليل” تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار من الغموض والتشويق، ويشارك فى بطولته خالد سليم، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، وشيرين عرفة، وآخرون.

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