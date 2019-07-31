مجددًا.. هاني شاكر يفوز بمقعد نقيب الموسيقيين المصريين

متابعة بتجــــــــــرد: انتهت يوم الثلاثاء 30 تموز/يوليو أعمال لجان الفرز الخاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية المصرية، والتي بدأت عملها منذ الصباح بجمع الأصوات التي أدلى بها أعضاء نقابة المهن الموسيقية لاختيار مقعد النقيب وأعضاء مجلس إدارة جدد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وحصل الفنان الكبير هاني شاكر على النسبة الأكبر من مجمل التصويت والتي أهلته للحصول على مقعد النقيب مجدداً.

وأقيمت الانتخابات بمقار النقابة في 15 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، ما عدا المنصورة والإسكندرية التي تقام في نادي النقابة، وفي نادي الممثلين بالقاهرة، ويحق التصويت لـ4 آلاف عضو، وهم عدد من سددوا اشتراكاتهم لهذا العام.

ونافس لأول مرة، 14 أستاذًا أكاديميا، يمثلون كليات ومعاهد الموسيقى المختلفة في مصر، ويتنافس في هذه الدورة 45 مرشحًا على 12 مقعدًا لمجلس النقابة، بينما تنافس على مقعد النقيب مرشحان فقط، هما الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل الذي سبق له أن جلس على المقعد نفسه قبل ذلك.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على عضوية المجلس 45 اسمًا وجارٍالانتهاء من فرز الأصوات لتحديد الـ 12 عضوا الفائزين بعضوية المجلس الجديد.