نجوم One Upon A Time In Hollywood يتألقون في العرض الأول

متابعة بتجــــــــــــرد: تألق أبطال فيلم One Upon A Time In Hollywood، على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول للفيلم الذي أقيم في لندن، اليوم، والمقرر عرضه اعتبارا من 14 أغسطس المقبل. حضر العرض الأول للفيلم الروائي التاسع للمخرج الأمريكي “كوينتن جيروم تارانتينو”، نجم هوليوود الكبير “براد بيت”، الذي يتعاون للمرة الأولى مع وسيم هوليوود “ليوناردو دي كابريو”، كما حضر المخرج “تارانتينو” مع زوجته “دانييلا”. وفاجأت الممثلة الأسترالية “مارجوت روبي”، 29 عاما، جميع الحضور بثوبها البرتقالي المثالي، وأقراطها الذهبية المتدلية، فيما كانت تقف إلى جانب اثنين من كبار النجوم في هوليوود، بعدما جمعهما أخيرا عمل فني مميز، تدور أحداثه في العصر الذهبي لهوليوود. Advertisements “حدث ذات يوم في هوليوود”، هو فيلم الجريمة والإثارة الذي كتبه وأخرجه كوينتن تارانتينو، ولعب بطولته عدد كبير من النجوم، من ضمنهم: إميل هيرش، وداميان لويس، بروس ديرن، داكوتا فانينغ، أوستن بتلر، لينا دونهام، مارغريت كواللي. ومن المتوقع أن يتم ترشيح الفيلم للفوز بعدد كبير من جوائز الأوسكار.

