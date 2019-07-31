للمرة الثانية.. هاني شاكر نقيبا للموسيقيين المصريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب المطرب المصري هاني شاكر للمرة الثانية نقيبا للموسيقيين في مصر بعدما حصل على 1532 صوتا، بينما حصل منافسه الشاعر والمطرب مصطفى كامل على 589 صوتا.

وأجريت الانتخابات، الثلاثاء، وشهدت إقبالا ضعيفا خلال الساعات الأولى ثم تزاحم الناخبون قبل انتهاء التصويت في تمام الساعة الخامسة عصرا.







وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال هاني شاكر: "فخور بثقة زملائي وسوف أبذل مجهودا مضاعفا لخدمة الموسيقيين وتحسين أوضاعهم"، وتابع: "لا أجد كلمات تعبر عن سعادتي؛ فقد أنصفتني إرادة الموسيقيين وسوف أواصل العمل بنفس نشاط وحماس الدورة الأولى".





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وتابع: "سوف أجتهد لتوفير فرص عمل لجميع الموسيقيين وبناء مقر جديد يليق بقيمتهم وأعمل أيضا على إعادة حصة التربية الموسيقية في المدارس من أجل بناء جيل جديد يدرك أن الموسيقى غذاء الوجدان".

يذكر أن هاني شاكر فاز في 2015 بمنصب النقيب لأول مرة بعدما تغلب على منافسه مصطفى كامل الذي كان نقيبا سابقا للموسيقيين.



