فرقة "بي تي إس" الكورية تكافح التنمر بالغناء

نشرت فرقة "بي تي إس" (BTS) الغنائية من كوريا الجنوبية، شريط فيديو دعت من خلاله الشباب للتصرف بلطف مع بعضهم بمناسبة اليوم العالمي للصداقة الذي تحييه الأمم المتحدة في الثلاثين من يوليو/تموز من كل عام.

وجاء الفيديو كجزء من حملة #القضاء_على_العنف التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لإنهاء العنف في المدارس وحولها.

وذكر تقرير صادر عن اليونيسف أن هناك نحو 150 مليون طالب في جميع أنحاء العالم أي نصف جميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما أبلغوا عن تعرضهم للإيذاء على أيدي أقرانهم داخل المدرسة وخارجها.

ودعت اليونيسف، بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، الأطفال والشباب إلى اتخاذ الخطوة الأولى من خلال القيام بخطوة لطيفة حيال شخص ما، سواء كان شخصيا أو عبر الإنترنت، ومشاركتها حتى يراها الآخرون ذلك.

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وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف: "أخبرنا الأطفال والشباب مرارا وتكرارا بأن معاملتهم بلطف واحترام تتيح لهم الشعور بالأمان في المدرسة وفي محيطها".

وأكدت أنه "كل يوم، يتعرض الطلاب لأعمال عنف تتراوح بين البلطجة والاعتداءات البدنية والعقاب البدني، والاعتداء الجنسي والتحرش عبر الإنترنت"، معربة عن شكرها لفرقة ’بي تي إس‘ لالتزامها المستمر بضمان عدم خوف أي طفل من الذهاب إلى المدرسة.

يذكر أن فرقة "بي تي إس" تحظى بشعبية كبيرة لدى شباب العالم؛ حيث حققت أغانيها شهرة كبيرة والعديد من المشاهدات عبر قناة الفرقة على يوتيوب .

ولقد حققت الفرقة الكورية الجنوبية رقما قياسيا ضمن موسعة جينيس للأرقام القياسية من خلال العرض الأول لفيديو الأغنية المنفردة"Boy With Luv" ، الذي يضم المغنية الأمريكية هالزي؛ حيث حصد الفيديو خلال أول 24 ساعة من عرضه 74.6 مليون مشاهدة.



