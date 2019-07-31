متى موعد زفاف كاظم الساهر؟

بعد عام ونصف على تأكيد النجم العراقي كاظم الساهر أنباء خطوبته رسميًا، وذلك خلال حفله الفني بالعاصمة واشنطن ضمن جولته الأميركية، ها هو القيصر يتهرب من الإجابة على سؤال دائماً ما يطرحه الجمهور حول موعد الارتباط الرسمي.

ورداً على سؤال متى الجمهور سيفرح فيه؟ أكد القيصر لـ “وان تي في” أن هذا الموضوع خاص جداً وطالما هو على المسرح فهو أسعد انسان في الدنيا وطالما الجمهور راضٍ عن الموسيقى التي يقدمها فهذه هي فرحته العظيمة. اما الامور الخاصة فهي تعنيه وحده”.

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وكان “الساهر” قد أكد خطوبته رسميا، بعدما تقدم باعتذار من جمهوره لأنه وعدهم سابقا أنه لن يتزوج، وقال في حفله الفني بالعاصمة واشنطن، أنه لم يتزوج بعد، وقدم خاتم الخطوبة فقط.

وقال: “لا أحد يزعل مني لأن الجمهور يراسلني ويسألنى عن سبب الزواج سرا، وأنا لم أتزوج، فقط تقدمت بخاتم الخطوبة، ولا زلت عند وعدي، عندما يحدث الزواج سأخطر الجمهور بكل شيء”.

نذكر ان القيصر كان قد فاز في استفتاء موقع “الخليج 365” عن اغنيته “المتمردة” التي اطلقها مؤخراً.كما قدّم ثلاث حفلات متتالية ضمن مهرجان اهدنيات الدولي تكللت جميعها بالنجاح الكبير.