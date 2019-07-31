استقبال المغاربة يُفاجئ سمية الخشاب ويُشعرها بأنها عروس في ليلة زفافها

خلال زيارتها الأخيرة للمغرب حظيت الفنانة المصرية سمية الخشاب باستقبال حافل حيث تم حملها تماماً كما تحمل العروس بحسب التقاليد المغربية، وتعليقاً على ذلك قالت في حديث صحفي، إنها شعرت بأنها عروس يتم زفها. وأعربت عن فرحها الشديد بذلك لافتة إلى أنه تمت مفاجأتها بذلك.

وكشفت أنه جرى تحضير القفطان المغربي لها مع التقشيطة وأن الأمر كان رائعاً ومن أجمل أوقات حياتها، موضحة أن أجواء من الفرخ عمت هذا الاستقبال وأن الأصداء وصلت إلى الصحافة المصرية التي تناولت الموضوع بشكل ملحوظ.

ونشرت سمية، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً التقطت لها اثناء الزيارة. وعبرت في المقابلة نفسها عن حبها للمغرب وعن سعادتها بتكريمها في مهرجان "سينما بلاج".

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