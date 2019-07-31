كارول سماحة بلا مكياج وترد على إساءة مُعلّق بـ"إحسان"

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة لها خلال قضائها إجازة على البحر، حيث ظهرت في الصورة بشكل طبيعي دون لايف أو استخدام الفلتر ومُرتدية قبعة قش مع ابتسامة عريضة تكشف عن استمتاعها بالأجواء.

ورغم عفوية الصورة وابتسامة سماحة، إلا أن أحد المتابعين كتب لها تعليقًا قاسيًا قال فيه، "كارول سماحة صح المنظر رائع ولا في منه والصورة هاي إنما تبدين أكبر من عمرك بكثير ولا كأنها كارول اللي أنا عارفاها. أكيد نسيتي نفسك هنا فظهرت على حقيقتك وبلا. في الصورة الولية عمرها لايقل عن الستين وأنا أعرفك بنت العشرين".

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وتقبلت سماحة التعليق وردت على المعلق قائلة؛ "أجمل عمر للمرأة هو 60"، وأثار ردها هذا ردود فعل إيجابية؛ إذ وصف عدد من متابعيها الرد بـ"الراقي" الذي يشبه فنها وشخصيتها، فيما قال البعض إنها مُتصالحة مع نفسها، مُتغزلين في الوقت ذاته بجمالها وأخلاقها.

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واعتبر البعض أيضًا أن سماحة تملك ثقة كبيرة بنفسها وجرأة عالية جعلتها ترد بهذه الطريقة بالرغم من أن تجاهلها للتعليق كان يكفي.

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