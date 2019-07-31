نانسي عجرم ترفض تقبيل أحد المعجبين خلال سفرها إلى الأردن

تداول عددٌ كبيرٌ من رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ظهرت فيه خلال سفرها إلى الأردن لإحياء حفل غنائي، التقت خلاله بعدد من محبيها وجمهورها الذين يتشوّقون لرؤيتها.

وبيّن الفيديو المتداول، اقتراب أحد معجبي الفنانة اللبنانية منها، وحضنها، ثم طلب منها قبلة، حيث ظهر على وجه "نانسي" الحرج والارتباك من التصرف الغريب الذي تعرّضت له، حتى رفضت طلبه تقبيلها، قائلةً: "بوسة؟ لا أنا ما بحب البوس" ليردّ أحدهم خلف الكاميرا: "متزوجة يا عمي متزوجة".

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وعبّر رواد التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتصرف نانسي عجرم، الذي وصفوه بـ"اللائق"، ورفضها طلب أحد معجبيها بمنتهى الذوق والاحترام، وأنها قدوة لأطفالها، ورغم أنها نجمة كبيرة لكنها لم تنسَ يومًا أنها متزوجة وتحترم زوجها وبناتها.

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ويُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كانت قد أحيت حفلاً غنائيًا في قبرص مؤخرًا، كما أعلنت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة ‏قريبًا، لم ‏تكشف عن تفاصيلها بعد.

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