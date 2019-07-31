شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء: شخصيات "بلا دليل" غير أسوياء نفسياً ومٌرهقين فى الكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف المؤلفة إنجي علاء على كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذي يتم تصويره حاليا للعرض خلال شهر أكتوبرالمقبل مع بداية الموسم الشتوى، حيث ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.

وأكدت انجى أن نوعية مسلسل "بلا دليل" يحتاج للتركيز في كل مشهد نظرا لسرعة وتشابك وغموض أحداثه مع التفاصيل الدرامية التي تحرص على الإهتمام بها، مشيرة إلى أنها تستمتع بالتوغل داخل نفسيات أبطال قصصها خاصة وأن معظم شخصيات المسلسل مركبة وغير أسوياء نفسياً ومرهقين في الكتابة الا أنها تستمتع بالدخول في عالمهم وسرد قصصهم المثيرة دراميا.



انجى علاء انجى علاء

وأضافت إنجي إنها سعيدة بحماس شركة "سينرجى" باقدامها على إنتاج "بلا دليل، حيث تعاقدت عليه مع الشركة منذ ثلاثة سنوات واستغرق التحضير الفعلي أكثر من عام لتوفير كافة متطلبات العمل ليخرج بصورة تحترم عقلية المشاهد، لافتة أنها مستمتعة بالعمل مع المخرجة منال الصيفي لوجود كيمياء بينهما.

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مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.



بوستر غير رسمى للمسلسل بوستر غير رسمى للمسلسل