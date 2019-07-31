عمر زهران: "الممر" تجربة استثنائية قادها شريف عرفه بحنكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

عبر المخرج والفنان عمر زهران عن سعادته بنجاح تجربة فيلم "الممر"، خاصة أنها استثنائية، كما عبر عن فخره واعتزازه بظهوره ضمن كتيبة النجوم في هذا العمل، وقال "زهران" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فيلم "الممر" تجربة ليس لها مثيل في السينما، ونجاحه أثبت أن الجمهور يحتاج لمثل هذه النوعية من الأفلام، كما أن نجاح هذه النوعبة بشكل عام سيشجع المنتجين على إنتاجها لتعليم أطفالنا بطولات أجدادهم".

وعن كواليسه في الفيلم، قال زهران "شريف عرفة مخرج لديه القدرة على إخراج أفضل ما في الممثل، بموقع التصوير أشبه بثكنة عسكرية لذا كل فرد في العمل لا يدخر في جهده جهد، مشيرًا إلى أنه تدرب هو وأحمد عز على مشهد في الفيلم 18 مرة لكي يخرج بالشكل اللائق، موضحًا أن العمل مع شريف عرفة ممتع لانه قائد محنك في موقع العمل، كما أنه قدم هذا الفيلم بحنكة كبيرة لدرجة أنه الشخص الوحيد المناسب لهذه المهمة".

وعن إقبال الجمهور على الفيلم، والسينما بشكل عام قال "زهران"، "السينما المصرية تشهد نقلة كبيرة، تتمثل في أفلام ذات جودة عالية بميزانيات مرتفعة، لذا كان الرد سريعا من الجمهور بالإقبال عليها بشكل".

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وأضاف المخرج الكبير عمر زاهران "الجمهور ذكي ولا يمكن أن تخدعه أو تضحك عليه، حين يجد أفلامًا بجودة منخفضة ولا تحترمه لا يقبل عليها، ولذا فلا يجب أن نقول الجملة المحفوظة "الجمهور عاوز كدا"، لأن الجمهور لا يريد ألا الشيء الجيد، والإقبال على الأفلام كشف عوار هذه الجملة.

وتابع زهران أن شركة سينرجي ضخت دماءً جديدة للسينما المصرية، متمثلة في موضوعات جريئة بميزانيات عالية، كما استعانت بفنيين عالميين على مستوى عالي من الحرفية لـ "بروزة" عناصر الإبداع المصري، وتقديمه للسوق العالمي والعربي.

يذكر أن عمر زهران قدم دور القائد المشرف على الفرقة التي قادها أحمد عز ضمن أحداث الفيلم، لتفجير أحد المعسكرات الإسرائيلية خلال حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" شارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، ومحمد فراج، وأحمد فلوكس، وسيناريو وإخراج شريف عرفة، وحوار أمير طعيمة.