كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:40 صباحاً - مازح الفنان السوري معتصم النهار جمهوره بعد تلقيه سؤال عن زوجته لين برنجكجي بالقول: “ما عنا نسوان تطلع لايف”.
كلام معتصم النهار جاء ردا على سؤال من احد متابعيه عن سبب عدم ظهور زوجته معه ليرد قائلا : “ما عنا نسوان تطلع لايف”، ثم عاد وتكلم بجدية أكثر قائلاً: “بنساوي لايف أنا ومرتي ما عندي مشكلة، بس الظروف يمكن ما سمحت نطلع مع بعض لايف، بس خلاص قريباً رح نطلع لايف”.
وقد تعرض معتصم النهار بسبب هذا التصريح للكثير من التعليقات القاسية والانتقادات، وتم تداول المقطع بطريقة مجتزأة وانتقدوا طريقة تفكيره وتصرفه “الذكوري المتخلف”، ما اضطره للرد بطريقة غير مباشرة.
وقام جمهور معتصم بنشر مقطع فيديو رومنسي له مع زوجته لين برنجكجي وظهر فيه وهو يغني لها ويغازلها بحب داخل السيارة أغنية النجم المصري “ملاك الحسن”، وظهرت زوجته بشكل واضح وكانت في غاية السعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار يثير الجدل بتصريح عن زوجته.. شاهد ماذا قال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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