نرمين الفقي بإطلالة بيضاء جريئة من اليونان

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 07:40 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية نرمين الفقي جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها من اليونان حيث تقضي عطلتها. وظهرت نرمين الفقي في الصور الجديدة بإطلالة بيضاء من شورت قصير وبادي مكشوف الكتفين. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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