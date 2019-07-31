شكرا لقرائتكم خبر عن لو مهووس بأفلام الرعب.. تعرف على مواعيد عرض It Chapter Two حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبى وعشاق أفلام الرعب عرض فيلم "It Chapter Two" للمخرج العالمى أندى موسشيتى بدور السينما، فسيبدأ عرضه فى أستراليا والأرجنتين والبرازيل واليونان وألمانيا والمجر وإيطاليا والكويت والفلبين وورسيا وسنغافورة فى 5 سبتمبر المقبل. فى حين سيعرض الفيلم فى لبنان والولايات المتحدة الأمريكية والهند وأيرلندا فى 6 سبتمبر المقبل، ويعرض فى فرنسا يوم 18 سبتمبر. فبعد عامين من إطلاق "it" ينتظر عشاق أفلام الرعب طرح "It Chapter Two" بدور السينما شهر سبتمبر المقبل، ويشارك فى بطولة العمل عدد النجوم العالمين، من أبرزهم جيسيكا شاستين وصوفيا ليليز وبيل هيدر وفين ولفهارد وبيل سكارسجارد وغيرهم.

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