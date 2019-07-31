أروي تنشر صورة ابنتها وتعلق على إخفاء المشاهير صور أبنائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اليمنية أروى صورة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وأخفت أروى ملامح ابنتها بوضع قلب على وجهها، ووجهت رسالة لمتابعيها تعلق خلالها عن إخفاء المشاهير صور أبنائهم.

وكتبت أروى في تغريدتها: " ليش المتابعين يزعلوا من إخفاء المشاهير لأبنائهم؟ مع أن معظم الناس من مجتمعنا يفضل إخفاء أمه أو ابنته أو أخته، وهذي تعتبر حرية شخصية خاصة".

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وتابعت أروى: " إنه أنا مثلا لو جاء شخص عادي وقالي أرجوكي لا تظهري زوجتي وبنتي في فيديو أو صورة أحترم، ليش المسموح لكم ممنوع عالمشاهير؟".

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة أروى هو تقديم برنامج " تحت السيطرة"، الذي عرض فبراير الماضي على قناة النهار.