بالصور| ستيفاني صليبا بفستان أحمر في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير. وظهرت "ستيفاني"، في الصور بإطلالة مميزة وفستان أحمر طويل من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الإمريكية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن ستيفاني صليبا، شاركت في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، الذي عرض رمضان الماضي، من بطولة عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، ومن إخراج شوقي الماجري.

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