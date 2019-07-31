بعد نجاحه.. بشرى توجه رسالة لفريق عمل "الفيل الأزرق 2"

وجهت الفنانة بشرى رسالة لفريق عمل "الفيل الأزرق 2"، حيث نشرت صورتها مع بوستر الفيلم من داخل إحدى قاعات السينما، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت الفنانة بشرى قائلة: "عاجزة عن الوصف و التعبير ....فيلم مختلف عن سائر الأفلام المصرية و سعيدة بأدوار زميلاتى و صديقاتى نيللي كريم و هند صبري.. تنفيذ الخدع شىء عظيم ...فيلم يخليك مشدود فى كرسيك مش عارف تحرك ساكن ....تحية للمخرج و قائد العمل مروان حامد ....اما عن دور هند صبرى فحدث ولا حرج عن البراعة و

الشطارة و حالة النضج الواضحة و الاختلاف الملحوظ ....برافو الفيل الأزرق ٢ كما هو برافو الفيل الأزرق ١ ان لم يكن أكثر...اما عن نجومية كريم عبدالعزيز فتؤكد يوم بعد يوم بقدر ما ينير ليس لنفسه فقط بل لغيره من النجوم الطريق لكى يبدعوا و يبرعوا و هذه حالة نادرة من الثقة بالنفس و السير بخطى ثابتة فى نجوميته".

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فيلم "الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد، و إخراج مروان حامد، و بطولة كل من

كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح.

يذكر أن الفنانة بشرى شاركت سابقاً في مسلسل "عوالم خفية"، وهو من تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، و محمود حمدان، و إخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، صلاح عبد الله، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، أحمد وفيق، أسامة عباس، طارق صبري، محمود حجازي، هند عبد الحليم، نور قدري، خالد عليش، محمد عز، أشرف مصيحلي، خالد أنور، سارة نور، مي سليم، يوسف وليد، رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى باقة لامعة من نجوم الوسط الفني، الذي شاركوا في المسلسل كضيوف شرف.