ما الذي جمع محمد رمضان و معز مسعود؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 05:45 صباحاً - أثار الداعية معز مسعود، زوج الفنانة شيري عادل، جدلًا بين متابعيه، بعد تداول صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان.

وأثار معز مسعود التساؤلات حول إمكانية وجود عمل فني يجمعهما، خاصة وأن معز سبق له وقام بإنتاج مسلسل “السهام المارقة” الذي عُرض في رمضان الماضي

وبعدما قام أحد متابعي الداعية المصري بنشر صورة محمد رمضان ومعز مسعود معًا، وأرفقها بتعليق تسائل فيه عن سبب اجتماعهما معًا وهل هناك عمل فني سيتشاركان فيه؟، جاء رد معز مسعود مختصرا وغير وافيا اذ اكتفي بالقول “ممكن”.

الجدير بالذكر أن الداعية المصري وزوجته الفنانة شيري عادل قد نفيا مؤخرًا الأنباء المنتشرة حول طلاقهما، وقد نشرت شيري مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت فيه رفقة زوجها.