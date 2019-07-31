شكرا لقرائتكم خبر عن فيفيان ابنة أنجلينا جولى تصطحب صديقها الجديد فى لوس أنجلوس.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل عددا من الصور الخاصة، أثناء قيام أنجلينا جولي وابنتها فيفيان وهما في زيارة إلي متجر الحيوانات الأليفة في لوس أنجلوس، وذلك بعدما قامت جولي بشراء الأرنب لابنتها منتصف يوليو الجاري.

من جانب آخر تنتظر أنجلينا جولي عرض فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " الذي تدور أحداثه حول اعتداء ميلفيسنت على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة، حتى حدثت المفاجأة المدوية فى التريلر وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

Advertisements

الفيلم هو متابعة لفيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.