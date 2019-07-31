شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "تأتون من بعيد" بأتيليه الإسكندرية بحضور خالد عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض أتيليه الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الفيلم الوثائقى "تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس فى تمام الساعة السابعة مساء، بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، ومدير المركز القومى للسينما، ومدير الرقابة على المصنفات الفنية.

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تدور أحداث الفيلم (الفائز بجائزتى النقاد الدوليين والنقاد الأفارقة فى مهرجان الإسماعيلية 2019، وعدة جوائز فى مهرجانات قرطاج وتطوان وسردينيا)، حول قصة عائلة فلسطينية افترقت عن بعضها البعض بسبب الاضطرابات التى شهدها القرن العشرين، بداية من الحرب الأهلية الإسبانية التى شارك فيها الأب، وهو نجاتى صدقي، للنضال ضد فرانكو والفاشية، ثم الحرب العالمية الثانية، وبعدها النكبة الفلسطينية، ثم الحرب الأهلية اللبنانية، ونتج عن هذه الأحداث وضع غير عادي، ويقول صُناع الفيلم إنه يستعرض للمشاهد: «تخيل أن لديك أخوة ولكنك لا تستطيع الحديث معهم لأنك لا تتكلم نفس اللغة .. تخيل أن تكون لك أسرة ولكنك تربيت بدون أهل»!