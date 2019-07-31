فيديو|دنيا بطمة تطرح أغنية "الداخلة" احتفالًا بعيد العرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر قناة "الترك" للإنتاج الفني بموقع اليوتيوب، أغنية (الداخلة)، بمناسبة عيد العرش المجيد".

الأغنية من كلمات نبيل الجاي وتوزيع وألحان محمد الشرابي.

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الملك محمد السادس ملك المغرب، بعيد العرش الذي يحتفل به الشعب المغربي في 30 يوليو من كل عام، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت المملكة المغربية أمس الثلاثاء بذكرى مرور عشرين عاما على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفا لوالده.