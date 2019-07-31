صور وفيديو| هيدي كرم ترقص بالتنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو وصور لها وهي ترقص بالتنورة.

وعلقت هيدي على الصورة: "إنها مصر، في حب مصر"، ونال الفيديو إعجاب محبي ومتابعي هيدي، كما أثنوا على تمكنها من التنورة رغم ثقلها.

وشاركت الفنانة هيدي كرم مؤخرًا، فى مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.