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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت الفنانة شيرين رضا من متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بعدم قتل الحيوانات وخصوصاً القطط والكلاب.
وكتبت شيرين في التغريدة: " القطط والكلاب هما اللي كانوا بيحمونا، ربنا خلقهم يكلوا الحشرات ويقتلوا الزواحف وهو ده التوازن اللي كان باعد عننا الثعابين السامة والعقارب، أرجوكم متقتلوش خلق الله لان له حكمة في ذلك".
جدير بالذكر أن علاقة شيرين رضا بالكلاب بدأت منذ صغرها، وهي إحدى المهتمات بحقوق الكلاب، ودائما ما تدافع عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور "ثعبان" التجمع السام.. شيرين رضا تطالب بعدم قتل القطط والكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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